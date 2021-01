COVID-19: Hospital Municipal de Valadares recebe máquinas de hemodiálise

Os profissionais que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Municipal receberam treinamento para operar as novas máquinas (foto: Divulgação PMGV) Governador Valadares ganhou três novas máquinas de hemodiálise, que foram instaladas nas Unidades de Terapia Intensiva. Os equipamentos são mais modernos e representam um grande avanço para a assistência contínua e progressiva para os pacientes que precisam de cuidados intensivos. O Hospital Municipal de, que foram instaladas nas Unidades de Terapia Intensiva. Os equipamentos são mais modernos e representam um grande avanço para a assistência contínua e progressiva para os pacientes que precisam de cuidados intensivos.





As máquinas são móveis e podem ser levadas para perto dos leitos dos pacientes que não têm condição clínica de se deslocarem.









“Com esses equipamentos vamos aumentar o suporte nas UTI COVID-19 onde o desenvolvimento de insuficiência renal aguda em pacientes críticos tem sido uma complicação cada vez mais frequente”, explicou.





O médico nefrologista Samuel Rodrigues de Faria disse que o atual contexto de pandemia do novo coronavírus reflete no aumento expressivo de pacientes graves, que necessitam das Unidades de Terapia Intensiva.

“Sabemos que 30% dos pacientes que necessitam de UTI desenvolvem injúria renal aguda e destes, 50% necessitam deste atendimento. Por isso, é extremamente importante essa ampliação no suporte de hemodiálise”, disse.





O serviço de hemodiálise para pacientes internados em UTI no Hospital Municipal teve início em março de 2019 e, desde então, tem sido um diferencial no atendimento a pacientes graves que buscam assistência especializada. A unidade conta hoje com 30 leitos exclusivos de UTI COVID-19 e 18 leitos de UTI para outros atendimentos.