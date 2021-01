Filhote de gato que entrou pelo cano é resgatado em Salinas

Filhote de gato resgatado pelo bombeiro tinha apenas algumas escoriações (foto: CBMMG/Divulgação)







Um filhote de gato, que literalmente entrou pelo cano, mobilizou, na cidade de Salinas, no Norte de Minas, parte do contingente do Corpo de Bombeiros. O fato ocorreu no Bairro São Miguel.









Quando os bombeiros chegaram à casa, identificaram que o pequeno gato tinha entrado no cano de escoamento de água pluvial, que é estreito, e ficado preso.



O bicho estava num espaço já fora da área da residência, no passeio.





Após avaliação da situação e local preciso onde o felino se encontrava, o passeio foi quebrado para que ospudessem acessar a tubulação – que também foi rompida para a retirada do gato.A reposição foi feita imediatamente após a retirada do animal.

O filhote foi resgatado com vida, com pequenas escoriações, e entregue à responsável.