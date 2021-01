Líder da Igreja Getsêmani, pastor Jorge Linhares é internado com COVID-19

Linhares passou mal durante o último fim de semana (foto: Instagram/Reprodução) pastor Jorge Linhares, de 68 anos, foi internado em Belo Horizonte após testar positivo para o novo coronavírus. Linhares é líder da Igreja Batista Gtsêmani e tem milhares de seguidores nas redes sociais. , de 68 anos, foi internado em Belo Horizonte após testar positivo para o novo coronavírus. Linhares ée tem milhares de seguidores nas redes sociais.

Um das filhas do pastor publicou um vídeo em que explica qual é o quadro clínico do pai. Segundo ela, Jorge Linhares passou mal durante o último fim de semana e precisou ficar em repouso.

"Quando a gente está tão perto disso, como eu estou agora, desestrutura todo mundo, toda a família", disse uma das filhas do pastor, que é autor de mais de 300 livros, de acordo com seu perfil no Instagram.