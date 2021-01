Jovem é preso acusado de matar o primo pra assumir comando de tráfico em BH

Suposta disputa interna acaba em morte de liderança do tráfico em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Maps) tráfico de drogas não respeita nem mesmo laços de família. A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (07/01), um homem acusado de matar o primo, no Bairro Santa Cruz, região Nordeste de Belo Horizonte, para assumir o controle da venda de drogas no local.



A ocorrência foi aberta quando a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) anunciou via rádio um crime que teria acontecido na Avenida Cachoeirinha. Antes da polícia chegar ao local, a vítima, Mawxell Silva Januário, de 32 anos, mais conhecido como Tuel, havia sido socorrida.





Mawxell já era conhecida por envolvimento com tráfico de drogas e tinha 15 passagens pela polícia. A Polícia Militar (PM) constatou que havia sido homicídio por haver sangue, massa encefálica e cápsulas de munição onde o corpo foi encontrado.





A PM recebeu informações de que a vítima escondia entorpecentes e drogas em um lote no mesmo bairro e que o responsável, Lucas Siriaco Afonso, de 19 anos, estaria no local.



O lote, localizado na Rua Sambeatiba, era composto por várias casas e o autor foi encontrado em uma delas. Em conversa com a polícia, Lucas caiu em diversas contradições.





Após ser indagado sobre o crime de homicídio, com as informações de que os moradores haviam visto e o apontado como autor dos disparos, Lucas assumiu o crime.



Os policiais foram guiados por ele até a arma que estava escondida no baú de uma moto estragada que estava estacionada em outro lote.





Segundo o autor, o motivo do crime teria sido uma briga familiar, visto que a vítima e ele eram primos. Porém a polícia suspeita que o motivo tenha sido para assumir o poder do tráfico de drogas da região.



Dentro do lote em que Lucas estava foram encontrados uma sacola plástica com pinos de cocaína, uma arma caseira e outra sacola contendo crack.





Mawxell não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia teve dificuldade em fazer as análises devido a chuva forte. Foi necessário recolher as cápsulas para que não fossem levadas pela enxurrada. A



A ocorrência foi encerrada pea madrugada na 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste, Central de Flagrantes 1 (CEFLAN).



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Frederico Teixeira