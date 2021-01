Falta de segurança pode fechar Mercado Municipal de Governador Valadares

Os comerciantes do Mercado ouviram as orientações do Corpo de Bombeiros para agilizar o projeto de combate a incêndios (foto: Divulgação PMGV)





Para resolver o problema, os comerciantes do Mercado se reuniram nesta terça-feira (05/01) com representantes da Prefeitura de Governado Valadares, da Associação Centro Comercial do Mercado Municipal e do Corpo de Bombeiros. Nesta reunião foram discutidas as melhorias na infraestrutura de prevenção de incêndios no prédio do Mercado e o novo prazo para readequações, marcado para 29/01.





Mas para ter o AVCB, os comerciantes terão de seguir todas as regras do processo para a emissão do documento, que depende também de adequações que devem ser feitos em cada loja, sob a responsabilidade dos próprios lojistas. Segundo o responsável pela vistoria do Corpo de Bombeiros, Capitão Rodrigo Alves, o processo de adequação do mercado está bem adiantado.

“Na vistoria de ontem (04/01), percebemos que houve muita evolução, principalmente na construção do hidrante, que é o processo mais demorado. Temos expectativas positivas de que o Mercado conclua as obras necessárias para a solicitação da vistoria e emissão do AVCB”, disse.





Os comerciantes do Mercado Municipal de Governador Valadares estavam apreensivos no fim de 2020, com a. O motivo é o mesmo problema que se arrasta há anos, relacionado às melhorias na infraestrutura do prédio, especialmente em relação à segurança e combate a incêndios.