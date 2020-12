Após quase 4 anos fechado, Teatro Experimental de Uberaba é reinaugurado

A reinauguração do TEU contou com número de integrantes reduzido, diante da situação de pandemia (foto: Flavio Salge Cunha/ FCU)

Após quase quatro anos fechado, o Teatro Experimental de Uberaba Augusto Cesar Vanucci (TEU), fundado em 21 de abril de 1965, foi reinaugurado pela Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), por meio da Fundação Cultural Antônio Carlos Marques, na tarde desta segunda-feira (28) após passar por uma completa reforma.





A reinauguração do tradicional teatro da cidade de Uberaba, que possui arquitetura do século XX, construção em estilo Art Déco e telha francesa, contou com apresentação da Orquestra de Uberaba; com número de integrantes reduzidos, devido a situação da pandemia.

Segundo Marcelo Palis, presidente da Fundação Cultural de Uberaba Antônio Carlos Marques, em abril de 2017 foi último mês e ano de atividades no TEU. “O TEU não é só um teatro. É também um fomentador da arte uberabense”, completou.

Na reestruturação do teatro, de acordo com a assessoria de imprensa da PMU, foram reparados o telhado, com correção e alinhamento, além de substituição das telhas, limpeza e recuperação das calhas. Para a reinauguração do teatro também ocorreram restaurações das partes elétricas e hidráulicas, pintura de todo o local, trabalhos de recuperação das paredes e da arquibancada, além de reforma dos banheiros. E, por fim, também foram reparadas as instalações para atender ao Projeto Contra Incêndio e Pânico do imóvel, que é inventariado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba (Conphau).

O prefeito de Uberaba, Paulo Piau, destacou que o TEU é também uma escola, já que muitos artistas já passaram por lá. “Vamos começar 2021 com mais uma expectativa positiva na nossa cultura”, comemorou.

O coordenador do TEU, Alexandre Oliveira, lembrou que o espaço, além de apresentações artísticas, também pode ser utilizado para ensaios e aulas de artes. “O teatro é uma forma de manter viva a chama da arte na cultura da cidade”, considerou.

Augusto César Vanucci produziu musicais e programas humorísticos da Globo

Em 2003 o TEU foi denominado Augusto César Vanucci, que nasceu em Uberaba no dia 11 de janeiro de 1934 e morreu no Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1992, aos 58 anos, vítima de uma isquemia cerebral.

Ele foi ator de cinema, diretor e produtor de televisão.

Como ator participou de filmes, durante os anos 50 e 60, como Alegria de Viver (1958), Tristeza do Jeca (1961), Três Colegas de Batina (1962), entre outros.

Foi para a Rede Globo em 1965. Criou e dirigiu a maior parte dos grandes musicais da emissora, como Globo de Ouro, Alô Brasil, Aquele Abraço e de humorísticos famosos, como Chico City, Faça Humor, Não Faça a Guerra, Aplauso, Os Trapalhões e Criança Esperança.