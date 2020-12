Morre o fotógrafo Câncio de Oliveira, aos 95 anos, em Belo Horizonte

Fotógrafo Câncio de Oliveira (foto: Reprodução)

Morreu nesse sábado (26), em Belo Horizonte, o fotógrafo, de 95 anos. Ele foi responsável por várias fotografias representativas da capital mineira.

Ver galeria . 16 Fotos O fotógrafo Câncio de Oliveira ficou famoso por registros emblemáticos de Belo Horizonte (foto: Câncio de Oliveira )

Câncio nasceu em Santo Antônio do Monte, Oeste de Minas. Ele se mudou para BH em 1941, quando a cidade ainda tinha 200 mil habitantes. Vendia cópias de fotogramas de filmes para poder comprar suas câmeras.Por volta de 1948, Câncio passou a registrar paisagens da capital e transformá-las em cartões-postais, vendidos em bancas e livrarias. Durante a carreira, ele calculava ter fotografado mais de

Em 2014, uma exposição com as fotografias de Câncio, tiradas entre 1940 e 1960 esteve em cartaz no Memorial Minas Gerais Vale.



Pelas redes sociais, muitos lamentaram o falecimento do fotógrafo. “Descanse em paz”, disse o escritor Afonso Borges, mesmas palavras usadas pelo vereador Gabriel Azevedo no Twitter. Ambos publicaram imagens de Câncio.

Aos 94 anos de idade, faleceu um dos fotógrafos mais importantes de Belo Horizonte. Em 1942, ele fez o primeiro registro da capital mineira. E só parou de fotografar nossa cidade quando as mãos não sentiam mais firmeza para segurar a câmera fotográfica. pic.twitter.com/iXNJr48JzV %u2014 Gabriel Azevedo (@gabrielazevedo) December 27, 2020