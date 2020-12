Homem rifa carro em Guaxupé, mas ganhador faz surpresa; veja vídeo

Gol de 1993 foi rifado por Cláudio Lamounier, o Cacau, em Guaxupé (foto: Arquivo Pessoal )

Um caso inusitado e deganhouem, no Sul de Minas. O ganhador de uma rifa devolveu o carro premiado ao dono do sorteio na cidade. Cláudio dos Santos Lamounier decidiu sortear o próprio veiculo para terminar ade um dos quartos dos filhos.

Cacau, como ele é conhecido, trabalha comona cidade. Ele trabalhou por seis anos em empregos fixos e fazendo bicos para juntar o dinheiro e comprar um carro. “O veículo é velho, mas era um sonho. Eu comprei em um leilão”, disse entregador.

Cacau é casado e tem dois filhos. “Nós moramos em uma casa simples e decidimos fazer o quartinho do bebê no segundo andar. Então, eu precisava da escada, de pisos e de tudo da obra”, diz.



Mas, segundo Cláudio, só com o salário que recebe e os bicos que faz, as contas apertaram. “Só a escada ficou em R$ 2 mil, fora o restante do material da obra. Apertou demais”, lamenta.

A solução que encontrou foi rifar o próprio veículo. “Consegui rifar o carro e arrecadei cerca de R$ 2,5 mil. Não deu o valor do veículo, mas já deu para comprar a escada e sobrou um pouco.”



O que ele não esperava era que o ganhador devolveria o carro. A cartela sorteada foi de ‘Seo João’, que o surpreendeu com um gesto de solidariedade.

“Ele falou que tem dois carros, que tem uma casa boa e não precisaria do carro. Que o carro seria um presente de Natal para eu cuidar e andar devagar e com cuidado com a família”, disse o ganhador, segundo Cláudio.

Cacau ainda nem acredita em tudo que aconteceu, mas a gratidão com “Seo João” é tamanha. “Hoje no mundo é difícil você ver o amor ao próximo. Deus colocou no meu coração que eu fiz uma coisa boa e me presenteou com uma melhor ainda”, afirma, agradecido.