Famílias de vilas e favelas de Belo Horizonteno Bairro Floresta, Região Leste da capital, na tarde desta terça-feira (22/12), para protestar. A Polícia Militar acompanhou o protesto, que se encerrou por volta das 21h.A manifestação foi coordenada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas%uFEFF (MLB) . Em vídeo publicado nas redes sociais do MLB, os manifestantes explicam que o ato ocorreu no local porque abásicas para a campanha ‘Natal sem fome’, organizada pelo movimento. Os manifestantes ocuparam a entrada e as áreas dos caixas do supermercado.

Os manifestantes ocuparam uma loja do Carrefour no Bairro Floresta, em BH

Com faixas, cartazes e balões, o. No mês passado um homem negro foi espancado e morto por dois seguranças de uma loja do Carrefour em Porto Alegre (RS).Pelo Instagram, o MLB informou que os manifestantes deixaram o local após um acordo de reunião, nesta quarta-feira (23/12), às 10h, com representantes do supermercado.