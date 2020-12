Jovem é levada para lote vago e agredida com facadas e pauladas em Contagem

A vítima foi levada para a UPA Petrolândia (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Uma jovem de 21 anos foi hospitalizada após ser brutalmente agredida no fim da noite de domingo no Bairro Campo Alto, em Contagem, na Grande BH. Os autores do crime ainda não foram localizados.









Os homens a acusavam de ter uma dívida de drogas. Lá, ela foi espancada. Segundo a PM, ela levou facadas no pescoço, braço, ombro, pernas e outras partes do corpo, além de pauladas na cabeça e nas costas. A jovem também fraturou um punho e costelas.





Ainda de acordo com a PM, a vítima não teve condições de passar características dos agressores. O local do crime passou por perícia e o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da cidade.