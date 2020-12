Defesa Civil alerta sobre chuva, granizo e rajada de vento em BH

Tempo em BH neste domingo pode ser chuvoso, com possibilidade de rajadas de ventos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu comunicado neste sábado (19/12) para alertar sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 30mm a 50mm até 8h deste domingo. Outra mensagem enviada pelo órgão é sobre as rajadas de vento, que podem chegar a 50 km/h no mesmo período. Chuva de granizo pode ser um incômodo a mais.

A corporação ainda passou orientações como manter os equipamentos elétricos distantes da água, além de não tocá-los, já que há risco de choque elétrico. Outra dica é não se abrigar ou estacionar o carro debaixo de árvores, pois elas podem cair com o volume de ventos e causar acidentes.





A Defesa Civil também recomendou procurar o órgão caso haja rachaduras nas paredes ou depressões no terreno. Caso a pessoa more ou trabalhe em áreas sujeitas a inundação, a orientação é colocar os móveis e estoques em lugares altos.

De acordo com o Climatempo, Belo Horizonte tem neste sábado possibilidade de 67% de chuva. A umidade relativa do ar vai variar entre 42% e 79%, enquanto a temperatura ficará entre 19ºC e 30ºC. No domingo, os termômetros ficarão entre 19ºC e 29ºC.