Lavras instala totem para carregar celular a base de energia solar

Equipamento inovador fica no centro de Lavras (foto: Prefeitura de Lavras/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, instalou o primeiropara carregare eletrônicos a base de energiaem Minas Gerais. O equipamento público é capaz de carregar até 40 aparelhos celulares e cinco notebooks por dia. O serviçojá está funcionando no centro da cidade.

De acordo com a prefeitura, o totem é movido pela energia solar para carregar equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets e notebooks. Por dia, oé capaz de carregar até 40 celulares e 5 notebooks. “Para utilizar, basta conectar o cabo de seu aparelho numa das seis portas USB existentes no”, diz Prefeitura de Lavras.

A prefeitura informou que o totem o já está em funcionamento e o serviço é gratuito. Além disso, a administração pública pretende usar o equipamento como transmissor de sinal de internet sem fio de graça para a população.

O totem ainda traz informações sobre pontos turísticos, símbolos municipais, história e patrimônios culturais de Lavras. “Deste modo, o projeto amplia sua dimensão de não apenas proteger o meio ambiente, mas também como ferramenta de preservação da identidade lavrense e dos patrimônios públicos locais”, completa.

O projeto inovador no estado faz parte da proposta do programa de Educação Patrimonial da Secretaria de Cultura, realizado com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural oriundos do ICMS Cultural.