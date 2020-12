Astróloga Dulce Campolina morre aos 64 anos, vítima de leucemia

A astróloga estava em tratamento desde outubro, quando foi diagnosticada com leucemia (foto: Instagram/Reprodução) “Mãe, esposa, irmã, avó, amiga, confidente, conselheira, astróloga, artista plástica, viajante, fotógrafa. A Dulce era muito importante na vida de muita gente e nós, familiares, com muita tristeza, viemos, por meio desta mensagem, comunicar que ela nos deixou no último dia 8 de dezembro”, é o que diz o anúncio feito pelos familiares da astróloga mineira Dulce Campolina, que morreu, aos 64 anos, em Belo Horizonte, em decorrência da leucemia. A morte foi comunicada somente nesta sexta-feira (11/12)









“A família agradece as mensagens de carinho. Em um momento como este nos conforta o coração ver todo esse carinho e amor por ela. Como ela dizia: ‘Busque o amor até encontrá-lo, nunca desista de ser feliz’. Esperamos que, assim como nós, vocês levem essas palavras com vocês para a vida, porque é isso que ela queria para todas as pessoas à sua volta. Que ela descanse em paz”, diz ao fim do comunicado.





