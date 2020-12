Xodó de Ibirité, cadelinha segue com prefeito no próximo mandato

Regiane fez o resgate da cadelinha mascote que há quatro anos mora na prefeitura de Ibirité. Pretinha, como é conhecida, é o xodó dos servidores. (foto: Prefeitura Ibirité/Divulgação)

Uma cadelinha toda enfeitada que usa bandana e adesivos de florzinhas no pelo. Sempre limpa e bem comportada, costuma receber os cidadãos na porta da Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Muito educada, não late aos que chegam. Pelo contrário: se enrosca em busca de um afago nas pernas dos que por ali transitam e gosta de se deitar à beira do espelho d´água para aproveitar o sol. Vez ou outra transita no gabinete do prefeito reeleito William Parreira. É assim que vive a Pretinha, uma cadela vira-lata que virou a mascote da sede administrativa do município.

Engana-se quem pensa que Pretinha é apenas uma cadelinha de rua. Já foi, mas há quatro anos mora dentro da prefeitura e até ganhou uma casa construída só para ela, no estacionamento interno. Por lá, ela tem boa ração, coleira refletora, banhos semanais, petiscos e até um crachá de identificação da prefeitura de Ibirité. Afinal, ela também pode ser considerada servidora, já que ajuda a “guardar” as dependências do Poder Executivo da cidade.

Pretinha tem cerca de oito anos e foi resgatada da rua pelo grupo Protetores dos Animais Independentes de Ibirité (Paiib), grupo voluntário que ajuda cães abandonados. A integrante Regiane Florentina Paiva conta que a mascote gosta de se sentir livre e é um animal comunitário. “Ela vivia pelas redondezas da prefeitura. Tentamos a adoção em um lar, mas ela ficou muito triste, não comia e chorava todos os dias. A família devolveu e percebemos que aqui ela ficava feliz. Não foi algo planejado, aconteceu. Muitos servidores e até o prefeito ajudam com os custos. Ela é muito dócil, muito carinhosa. É o xodó de todos. Todos se apegaram”, conta Regiane.



Xodó de Ibirité e mascote da prefeitura, cadelinha Pretinha frequenta até o gabinete do prefeito, William Parreira. Veja vídeo:



A empresária Bruna Emanoelle Gomes Carmo diz que Pretinha é frequentadora assídua de seu pet shop. Toda terça-feira ela busca a cadelinha para tomar banho com hora marcada e motorista. “Ela já sabe o horário e é só buzinar e abrir a porta do carro que ela vem toda feliz. Não preciso usar a guia porque ela é muito educada”, conta.

A cachorrinha tem cartão de vacina e tratamento antiparasitas em dia, além de ser castrada. Segundo Bruna, o estado de saúde é monitorado frequentemente pelo veterinário que atende no pet shop. “Pelo fato dela vir toda semana, a gente acaba tendo essa percepção do estado de saúde dela. Qualquer coisa que vemos diferente a gente trata”. Bruna ressalta que a cadelinha usa coleira refletora para não correr o risco de ser atropelada.

Essa semana, a mascote fez um ensaio natalino e já é famosa. “Ela é uma cachorra incrível. Foi resgatada em condições muito miseráveis, ficou internada por muito tempo após o resgate. Eu vejo que as pessoas da prefeitura aprenderam a respeitá-la como animal que merece carinho e proteção. Ela é muito dócil, muito carinhosa, muito sociável e inteligente. Ela é conhecida na cidade, todos a conhecem. É celebridade”.

Pretinha fez ensaio natalino e demonstrou habilidade como modelo fotográfica. (foto: Pet Shop Vida de Cão/Divulgação)