Em Sete Lagoas, Zema destaca investimentos para Estado sair da crise

O governador visitou as obras do Anel Viário ao lado do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação)

Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu a visita do governador Romeu Zema nesta segunda-feira (7/12). Ele visitou obras do Anel Viário, a fábrica de latas da Ambev e uma empresa de ampolas instalada na cidade. O governador reforçou que o Estado de Minas Gerais está conseguindo sair da pandemia fortalecido, trazendo investimentos e gerando empregos.





“Tivemos, em Minas, um recuo muito grande na atividade econômica devido à pandemia. Mas, nos últimos meses, recuperamos expressivamente. Ainda estamos longe de recuperarmos tudo antes do período pré-crise, mas o Estado de Minas Gerais sofreu menos do que o resto do Brasil. Nesse período nosso, de 23 meses (de governo) tivemos três vezes mais investimentos no Estado do que nos quatro anos antes do nosso governo. Foram 85 bilhões (de reais) em 23 meses contra 25 bilhões em 48 meses do governo anterior. O estado está muito mais atrativo atualmente”, afirmou Zema.





A Ambev investiu cerca de R$ 700 milhões na fábrica de latas em Sete Lagoas, que terá capacidade para produzir 1,5 bilhão de latas por ano e vai gerar 350 novos postos de trabalho. Zema ressaltou a importância do investimento da empresa no município, que demonstra uma vocação muito grande para receber grandes indústrias. “Fico muito satisfeito com este investimento tão grande aqui em Sete Lagoas. É a primeira vez que um fabricante de bebidas também passa a fabricar a sua embalagem”, disse.





O governador afirmou, ainda, que a gestão eficiente se reflete em resultados positivos em diversas áreas. “Da mesma maneira que o setor privado é criativo, nós temos melhorado todos os indicadores do estado. Sempre houve no setor público a ideia de que só dinheiro resolve os problemas. É a eficiência que melhora o social, salvando vidas, dando melhor educação e mais segurança para a população”, concluiu.





O novo investimento da cervejaria se soma aos demais aportes realizados pela empresa em Minas Gerais. Nos últimos cinco anos, a Ambev destinou R$ 2,2 bilhões às operações que possui em Uberlândia, Juatuba e Sete Lagoas, além dos centros de distribuição no estado.





O presidente da empresa, Jean Jereissati, destacou que com a fábrica de latas os mineiros terão uma bebida produzida 100% em Minas Gerais, desde a receita até a embalagem.





“Quando começamos a construir esta nova unidade, queríamos aumentar a nossa capacidade. Era um projeto olhando o longo prazo. Assim que vimos a alta demanda por latas, aceleramos as obras para conseguir atender este mercado”, disse Jereissati.





Infraestrutura

Para dar fluidez ao escoamento da produção do distrito industrial de Sete Lagoas, Zema ressaltou a importância da retomada das obras do Anel Viário da cidade, que estavam paradas há três anos.





Após a conclusão, o Anel Viário de Sete Lagoas deverá receber 6,5 mil veículos por dia. Foram investidos R$ 7,5 milhões na obra, com 3,3 quilômetros de extensão. A intervenção faz parte do programa Avança Minas, plano de retomada econômica, que reúne iniciativas em diferentes frentes de atuação do governo, com um pacote de R$ 100 milhões para obras de infraestrutura em diversas regiões do estado.





“A cidade de Sete Lagoas é exemplo disso (de boa gestão), que ano passado recebeu investimentos e vai continuar recebendo até pela localização estratégica e distrito industrial bem estruturado. Visitamos a obra do Anel Viário, que visa facilitar esse acesso ao distrito industrial, haja visto que o acesso estava com as obras paralisadas há três anos. Falta pouca coisa e nós conseguimos esse investimento que é importantíssimo”.





O complemento da alça viária rodoviária trará benefícios para Sete Lagoas e para os municípios de Jequitibá, Baldim e Santana do Pirapama.





O secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, destacou que o programa Avança Minas busca exatamente recuperar recursos e obras que estavam paralisadas há anos.





“Essa obra só foi possível ser retomada devido a um esforço de gestão. Este dinheiro estava parado junto ao governo federal e o nosso governo se mobilizou para conseguir retomar o funcionamento e a execução da obra com um dinheiro que já tinha sido pago pelo governo. Esta obra vai beneficiar o distrito industrial e toda a região”, disse o secretário.





O prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, valorizou a parceria do Governo do Estado com o município e a importância da obra para toda a região.





“A conclusão desta obra vai ajudar muito no escoamento do fluxo de cargas de Sete Lagoas. A gente fica feliz e agradece porque era uma obra muito importante para nós e que ficou paralisada mais de três anos, atrasando e sufocando o escoamento dos produtos. Isso vai consolidando cada vez mais Sete Lagoas como uma cidade com uma vocação muito forte para a indústria”, afirmou o prefeito.





Em Sete Lagoas, Zema ainda visitou a OMPI do Brasil, que produz embalagens farmacêuticas de vidro, ampolas, cartuchos e frascos. A empresa, inaugurada em 2017, é a primeira filial na América do Sul. A indústria está com planos de ampliação de sua produção com a realização de novos investimentos. Atualmente, a empresa conta com 275 postos de trabalho e investiu R$ 120 milhões na operação.





Em 2021 serão iniciadas duas novas linhas produtivas de frascos de medicamento. Atualmente, a empresa também está produzindo frascos para a vacina do coronavírus da Johnson & Johnson e, nos próximos anos, planeja duplicar a unidade localizada na cidade.