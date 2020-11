Itamaraty acompanha apuração de morte de estudante mineiro no Paraguai

Paulo Rezenda Vilela Neto foi encontrado morto no Paraguai (foto: Reprodução/Instagram)

O Ministério das Relações Exteriores acompanha atentamente, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Assunção, no, as investigações sobre a morte do estudante de medicina Paulo Rezenda Vilela Neto , de, no Triângulo Mineiro, assassinado há 12 dias. Seu corpo foi encontrado carbonizado dentro de um porta-malas de um veículo, que foi incendiado.Em nota oficial, oinforma que presta toda a assistência legal e materialmente possível aos brasileiros naquele país, respeitando os tratados internacionais vigentes e a legislação local, conforme estabelecido pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares, o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores e o Manual de Serviço Consular e Jurídico do Itamaraty.Por se tratar de óbito de cidadão brasileiro no exterior, como parte do serviço de assistência a nacionais, as embaixadas e os consulados brasileiros prestam aos familiares orientações gerais, facilitam a expedição de documentos (atestado de óbito, por exemplo) e auxiliam em contatos com autoridades locais.Como a morte de Paulo aconteceu em circunstâncias suspeitas, a assistência consular também inclui o acompanhamento das investigações junto às autoridades locais.Não existe, segundo o órgão, uma previsão legal e orçamentária que permita ao governo brasileiro custear valores referentes ao sepultamento local ou ao traslado para o Brasil de restos mortais de cidadãos brasileiros falecidos no exterior.A família vive a expectativa da chegada dos restos mortais de Paulo, que será cremado, mas ainda sem data definida e, também, sobre os esclarecimentos acerca do crime, com a prisão dos culpados e se tomar conhecimento dos motivos.