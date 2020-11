Chuva de granizo na terça-feira afeta abastecimento de água em Maria da Fé

Chuva de granizo durou cerca de 40 minutos (foto: foto cedida/Defesa Civil)

Umadecausou estragos nesta terça-feira (17) em, a 95 quilômetros de Pouso Alegre, no Sul de Minas. A estação da Copasa foia e osamanheceram semnesta quarta-feira (18).De acordo com a Defesa Civil, ofoi no início da tarde e durou cerca de 40 minutos. Vários bairros foram, mas não houve registro degraves.



“A chuva passou por diversos pontos, principalmente no Centro do município. Apesar da força do temporal, não recebemos informações de danos materiais de grandes proporções”, disse Willian Ribeiro, um dos responsáveis pela Defesa Civil em Piranguinho.

Chuva de granizo nessa terça-feira afetou abastecimento de água em Maria da Féhttps://t.co/23765PTHN6 pic.twitter.com/Cgm0o97iZ6 — Estado de Minas (@em_com) November 18, 2020

O problema mais grave foi na estação de captação de água da Copasa. Aé que três postes foram derrubados pelo vento e houve corte de energia. “Com a queda, as bombas pararam de funcionar e o abastecimento de água foina cidade toda”, afirmou Willian.A prefeitura divulgou uma nota nas redes sociais paraa interrupção do fornecimento de água e pedir que a população economize água.A previsão é que o abastecimento seja reestabelecido nesta quinta-feira (19). “Éque a situação se normalize em 24 horas, mas pode ser que o problema precise de um pouco mais de tempo para ser”, concluiu Willian.