Engavetamento próximo a Uberaba deixa quatro funcionários da Cervejaria Petrópolis em estado grave

PRF precisou interditar totalmente a BR-050, na altura do km 183, no sentido Uberaba/Delta (foto: 8º BBM/Divulgação)









De acordo com o comandante do 8º BBM, o engavetamento aconteceu devido a obra de recapeamento na pista. “Carros foram parando, veio um caminhão e empurrou todo mundo”, contou.





Segundo as primeiras informações, os outros ocupantes que estavam no caminhão e nos outros três veículos envolvidos no engavetamento teriam sofrido ferimentos leves e receberam atendimento médico no local do acidente.

um engavetamento no início da tarde desta quinta-feira (12) envolvendo cinco veículos no quilômetro 183 da BR-050, nas proximidades de Uberaba, deixou em estadoquatro vítimas que ocupavam um veículo HB20. Segundo informações do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), estes feridos são funcionáriosda Cervejaria Petrópolis. Três deles foram encaminhados para o Hospital de Clínicas de Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e a outra pessoa paraparticular de Uberaba.