Jovem é assassinado com tiros na cabeça e no pescoço em Venda Nova, em BH

Crime aconteceu em rua residencial do bairro (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 21 anos foi assassinado a tiros no Bairro Jardim Europa, na Região de Venda Nova, em BH, na noite dessa quarta-feira (4). Segundo a Polícia, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. Os autores do crime fugiram e a motivação ainda é desconhecida.









Ao chegar no local, a polícia se deparou com o homem, trajando calça jeans e blusa branca, caído no chão, ensanguentado e já sem vida. Ele foi atingido por diversos tiros no pescoço e na cabeça. A moto dele também estava no solo, vazando gasolina.





Outras viaturas e populares já estavam no local. Testemunhas que não quiseram se identificar afirmaram que viram os tiros partindo de um homem sentado no banco do passageiro de um Fiat Siena Vermelho, conduzido por uma mulher. Eles fugiram no sentido Avenida Salamanca.





Os autores do crime ainda estão foragidos. Ninguém foi preso.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira