Assassinato de advogado foi pago com 1kg de maconha, segundo delegada

Delegada Letícia Gamboge deu os detalhes do caso (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)



assassinato do advogado Juliano César Gomes, de 37 anos, que desapareceu em 21 de maio eadvogado Thiago Fonseca –, com uma barra de 1kg de maconha Os executores seriam dois irmãos. do advogado Juliano César Gomes, de 37 anos, que desapareceu em 21 de maio e cujo corpo foi encontrado em 9 de junho, numa estrada de acesso a uma fazenda em Funilândia, foi pago, pelo mandante – o suspeito é o tambémThiago Fonseca –, com uma barra de 1kg de maconha Os executores seriam dois irmãos.









suspeito do crime. Os executores do crime confessaram ter agido a mando do advogado. suspeito de ser mandante do homicídio estava foragido e foi preso na terça-feira . Segundo a delegada, a Polícia Civil recebeu informações anônimas sobre o paradeiro de Thiago Fonseca, que desde o início das investigações era o principaldo crime. Os executores do crime confessaram ter agido a mando do advogado.





Desde então, foi solicitado à Justiça o pedido de prisão. As informações davam conta de que ele estaria escondido numa casa em Venda Nova, bairro de Belo Horizonte.





Na manhã de terça-feira, policiais encontraram o suspeito trafegando, num carro alugado, pelas ruas de Venda Nova e o prenderam.





Segundo as investigações, Juliano e Thiago eram amigos, no entanto, a relação entre eles se deteriorou depois que o primeiro foi arrolado como testemunha de um crime do qual Fonseca seria o réu.