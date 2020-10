Ônibus de BH terão novo horário a partir desta quinta-feira

Transporte coletivo da capital tem novo horário de circulação, a partir desta quinta (08) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os ônibus do transporte público de Belo Horizonte passam a circular em, a partir desta(8). O decreto Nº 17.445, publicado no Diário Oficial do Município nessa quarta-feira (7), altera regra estabelecida no dia 22 de maio. Com isso, houve umano horário de operação das linhas - de segunda-feira à sábado, de 4h a 1h da manhã seguinte.