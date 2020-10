Polícia Civil e atletas se juntam em campanha de enfrentamento à violência contra a mulher

Está sendo lançado o aplicativo MG MULHER, que disponibiliza conteúdos multimídia sobre o tema (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Com apoio de atletas de futebol, masculino e feminino, a Polícia Civil lançou, nesta terça-feira, uma campanha que tem como objetivo encorajar as mulheres que estão em situação de violência doméstica a efetuarem denúncias, que também podem ser realizadas por homens ou qualquer pessoa que presencie algum tipo de violência contra a mulher.



Para isso, está sendo lançado o aplicativo MG MULHER, que disponibiliza conteúdos multimídia sobre o tema e ainda traz a localização das Delegacias de Mulheres mais próximas e demais unidades de apoio à mulher. A campanha tem como slogan "Vamos todos juntos pelo fim da violência contra a mulher".









Todos estão num vídeo, junto com as delegadas que atuam diariamente no enfrentamento da violência contra a mulher, como a delegada da DEAM de Santa Luzia, Bianca Prado; a delegada da DEAM de Betim; Ariadne Elloise Coelho, delegada da DEAM de Contagem; Mellina Isabel Silva Clemente, da Deam; e a delegada titular do Núcleo Especializado de Investigação ao Feminicídio, Ingrid Estevam.





