Honestidade: Agricultor monta barraca de produtos sem vendedor em Juiz de Fora

Dono da barraca da honestidade só retorna à noite para recolher o que sobrou das vendas (foto: Marcos Alfredo) barraca da honestidade’, sem nenhum atendente, em Juiz de Fora. O cliente chega, escolhe o produto e coloca o dinheiro numa caixinha. O dono da barraca só aparece no final do dia para recolher tudo.



Um agricultor resolveu apostar na boa fé das pessoas e montou uma ‘’, sem nenhum atendente, em. Ochega, escolhe o produto e coloca o dinheiro numa caixinha. O dono da barraca só aparece no final do dia para recolher tudo.

Cliente se depara com aviso alertando para a consciência (foto: Marcos Alfredo)

agricultor Fábio Gomes que mora cerca de 200 metros de onde instalou o comércio. Com a chegada da coronavírus, o agricultor resolveu montar o negócio de autosserviço, sem vendedor, como forma de evitar a proximidade entre pessoas. Além disso, Fábio também acredita que a maioria da população ainda é honesta.



“Olha, a barraca é para promover honestidade. O cliente chega, pode escolher o produto e ele mesmo faz o pagamento depositando o dinheiro na caixinha. É um choque de consciência, sabe, mas eu acredito que no mundo há mais pessoas do bem, do que mau caráter”, confessa. A ideia da ‘barraca da honestidade’ partiu doFábio Gomes que mora cerca de 200 metros de onde instalou o comércio. Com a chegada da pandemia de, o agricultor resolveu montar o, sem vendedor, como forma de evitar a proximidade entre pessoas. Além disso, Fábio também acredita que a maioria da população ainda é honesta.“Olha, a barraca é para promover honestidade. O cliente chega, pode escolher o produto e ele mesmo faz o pagamento depositando o dinheiro na caixinha. É um choque de consciência, sabe, mas eu acredito que no mundo há mais pessoas do bem, do que mau caráter”, confessa.

Ao parar com o carro para comprar algumas frutas, o aposentado Edmilson Ribeiro elogiou a iniciativa. ‘Isso deveria ser copiada por outros. Eu acho muito bacana, porque também tem a questão dos produtos orgânicos, sem veneno, o que é bom pra saúde’, conclui.

Fábio tem produção própria. O cultivo de produtos orgânicos – sem agrotóxico – envolve toda a família: esposa, filha, pai e mãe.





A barraca da honestidade funciona todos os dias. Logo pela manhã, ela é abastecida. No início da noite, ele retorna para recolher os produtos que restaram e a caixa de dinheiro. “A gente até anota tudo pra não perder as contas, mas as vendas estão boas, o pessoal tem pago certinho, tem dia que tem até dinheiro a mais”, comemora o agricultor.

Em paralelo à barraca da honestidade, o produtor rural vende, por WhatsApp, cestas de produtos orgânicos que são entregues no formato delivery, em toda Juiz de Fora.





Fàbio volta à barraca da honestidade à noite para recolher o que sobrou da venda (foto: Marcos Alfredo)