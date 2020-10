Homem é executado em banheiro de bar da Zona Oeste de BH

Crime aconteceu em bar na rua Estevão Messias (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (2) no interior de um bar na Vila Embaúba, aglomerado próximo à Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele usava tornozeleira eletrônica e, segundo testemunhas, se envolveu em uma briga pouco antes do crime.









Em seguida, os policiais foram até o banheiro, onde encontraram o homem de 34 anos caído de bruços no chão, ensanguentado. Ele já estava morto, com diversas marcas de tiro.





Testemunhas contam que não conseguiram identificar o autor, mas confirmaram que o falecido se envolveu em uma briga pouco antes do crime e que foi perseguido. O criminoso fugiu logo em seguida em um carro que não teve as placas identificadas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira