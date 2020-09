BHTrans aumenta prazo de validade de créditos do cartão BHBus

(foto: Joao Jclick/Divulgação)



A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) prorrogou por 180 dias o prazo de validade dos créditos eletrônicos do cartão BHBus. A decisão foi publicada neste sábado (26) no Diário Oficial do Município (DOM). Dessa forma, trabalhadores que ficaram em casa por causa da pandemia poderão utilizar o recurso por mais tempo.





A prorrogação vale apenas para a modalidade de vale-transporte adquiridos no período de 1/2/2020 a 31/7/2020, para uso no sistema de transporte público coletivo convencional de passageiros por ônibus na capital e no sistema de transporte público suplementar de passageiros.









De acordo com o presidente da BHtrans, Célio Freitas Bouzada, essa portaria considera o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do novo coronavírus; as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS); e o compromisso da Administração Pública Municipal com a saúde e o bem-estar dos operadores e usuários dos serviços de transporte público.