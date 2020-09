Corpo de Bombeiros instala sede provisória em Nova Lima

Equipe do Corpo de Bombeiros em Nova Lima (foto: Lívia Bastos/Prefeitura de Nova Lima )

Uma demanda antiga da população de, na Região Metropolitana de BH (RMBH), está próxima de ser atendida. Desde 16 de setembro, a cidade conta com um efetivo dodurante três dias da semana.

Instalada em uma sede provisória no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, a equipe trabalha atualmente às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 18h. A prefeitura informou que um imóvel na região do Bairro José de Almeida já foi apresentado como possível sede permanente.

Ainda não há previsão para que a corporação se instale de forma definitiva, mas segundo a administração municipal a vinda do 3° Pelotão dos Bombeiros Militares está acertada. A prefeitura afirmou que aguarda posicionamento oficial do Corpo de Bombeiros sobre as condições técnicas doapresentado.

O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, ressaltou a importância do início dos plantões da corporação na cidade: “Mais de 60% do nosso território é coberto por áreas verdes e, todos os anos, sofremos com incêndios no período de estiagem. Isso sem falar em diversos outros tipos de resgate e salvamento”.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos, Sérgio Bittencourt, falou sobre a agilidade que a instalação do Corpo de Bombeiros trará: “O acionamento do Samu passa a ser facilitado com a presença da equipe na cidade”.



Ele também informou que a viatura administrativa e de salvamento fará rondas em outras regiões da cidade.