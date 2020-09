Mãe e filho são mortos a facadas em Uberaba; polícia já identificou os suspeitos

O corpo da mulher foi localizado ao lado da moto que estava caída (foto: Divulgação)

Ainda não há informações sobre a motivação do duplo homicídio e se existe algum grau de parentesco entre os envolvidos (suspeitos e vítimas), já que existe sobrenome em comum. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Uberaba (DHPP) investiga o crime.

De acordo com o registro da PM, inicialmente, os militares receberam a informação de que dois indivíduos estavam em luta corporal nas proximidades do bar e que no local já havia uma mulher caída ao solo, sem sinais vitais, e ao lado dela uma moto Honda CG 160.



Ao chegar ao local, a equipe da PM encontrou o homem caído em um gramado, a poucos metros de sua mãe, também, aparentemente, sem sinais vitais, com perfurações e cortes no pescoço.

Pouco tempo depois, equipe médica da unidade de Saúde Avançada (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) chegou e constatou o óbito das duas vítimas. Mãe e filho morreram após sofrerem várias perfurações de arma branca pelo corpo, possivelmente uma faca.

Durante os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil (PC), ainda conforme o registro a PM, um morador das proximidades do local cedeu para a PM imagens de câmera de segurança de sua residência que mostram duas camionetes, uma de cor escura e outra de cor clara, estacionando próximo ao local do crime, sendo que ambos condutores desembarcaram do veículo e caminharam em sentido ao local exato das agressões.

De acordo com a PM, depois do crime a camionete de cor clara fugiu sentido Parque das Acácias e a camionete escura seguiu no rumo da Rua Dr. Hélio Luis da Costa.



Após relato de testemunha, a PM identificou as duas camionetes, duas Chevrolet S10, de propriedades dos dois suspeitos, que moram nas proximidades do local do crime. Até a publicação desta matéria eles não haviam sido encontrados. A PM prossegue com rastreamento.





