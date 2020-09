COVID-19: Prefeitura de Aiuruoca decreta lockdown por 15 dias

Prefeitura de Aiuruoca decreta lockdown por 15 dias (foto: Prefeitura de Aiuruoca/divulgação)

A Prefeitura de, no, decretoupor 15 dias após aumento de casos dena cidade. O novopublicado começa a valer nesta quarta-feira (23) podendo serse necessário. A decisão foi tomada apósdosna cidade.

Comunicado foi postado nas redes sociais da prefeitura (foto: Prefeitura de Aiuruoca)

Aiuruoca tem mais de 6 mil habitantes e, de acordo com a prefeitura, tem com oito casos confirmados do novoe duasem decorrência da doença.

O primeiro caso de COVID-19 na cidade foi registrado no dia 27 de julho e a primeira morte foi divulgada no dia 31 de agosto. A cidade ficou cerca de 15 dias com apenas três registros e uma morte confirmada. Mas, nos últimos nove dias, o município viu dobrar o número de casos.

Diante deste cenário, a prefeitura publicou um novo decreto que começa a valer nesta quarta-feira (23). “Todo comércio deve permanecer fechado, exceto os essenciais, que, para funcionar, deverão obedecer rigorosamente aos horários e às regras determinadas pela Secretária Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária”, trecho do documento.

O decreto deixa claro que, em caso dedas regras, os estabelecimentos podem sofrer. “Em caso de descumprimento, por ferir a ordem pública e colocar em risco a saúde da população ficam os estabelecimentos sujeitos ao fechamento imediato,de seus alvarás de funcionamento e multa de R$ 5 mil reais”, afirma.

A prefeitura vai colocar barreira na entrada da cidade para orientar a população. “Motoristas e passageiros receberão orientações e poderão ter sua temperatura aferida, e, em caso excepcional de permanência na cidade, deverão assinar um Termo de Responsabilidade de Isolamento Domiciliar e obedecer às orientações dos Vigias Sanitários”, completa.

As regras de isolamento social, uso de máscaras e álcool gel foram mantidas.