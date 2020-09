Pais se reúnem em BH com opiniões divergentes sobre volta às aulas presenciais

Movimento Pais Pela Educação vão à Praça da Liberdade a favor da volta às aulas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) retorno às aulas em Belo Horizonte foi tema de manifestações e discussões neste domingo (20), na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. As aulas na capital estão suspensas desde 16 de março com a implantação de medidas de isolamento para impedir a disseminação do novo em Belo Horizonte foi tema deneste domingo (20), na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. As aulas na capital estão suspensas desde 16 de março com a implantação depara impedir a disseminação do novo coronavírus . No dia 12, o governo do estado decretou estado de emergência devido à pandemia e o governo federal decretou estado de calamidade pública, seguido do município, no dia 18.





16:37 - 17/08/2020 COVID-19: Ipatinga discute com escolas data para volta às aulas presenciais retornem à rotina escolar. No coreto, o movimento Pais pela Educação BH espalhou faixas pedindo que as aulas retornem, lembrando que já são quase 200 dias de instituições de ensino fechadas, com as crianças e professores em casa ou em aulas remotas. Opiniões divergentes tomaram os jardins da praça, dividindo quem acha que o retorno às aulas já é possível daqueles que ainda se sentem inseguros para que os pequenos. No coreto, o movimentoespalhou faixas pedindo que as aulas retornem, lembrando que já são quase 200 dias de instituições de ensino fechadas, com as crianças e professores em casa ou em aulas remotas.





A representante do Pais pela Educação, Sheila Freire, acredita na possibilidade do retorno facultativo das aulas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) representante do Pais pela Educação, Sheila Freire, o importante é que o poder público defina um protocolo de retorno às aulas para aqueles que assim desejarem. “Queremos um retorno facultativo das aulas, para os pais de estudantes que se sintam seguros de voltar a levar seus filhos para as escolas. É preciso que sejamos ouvidos e queremos que se tenha medidas seguras para as crianças voltarem, com distanciamento, com higiene, com máscaras e todas as medidas necessárias, como equipamentos de proteção individual para professores e funcionários. Já passou do tempo de essas providências para o retorno terem sido tomadas”, afirma. Para a, Sheila Freire, o importante é que o poder público defina um protocolo de retorno às aulas para aqueles que assim desejarem. “Queremos um retorno, para os pais de estudantes que se sintam seguros de voltar a levar seus filhos para as escolas. É preciso que sejamos ouvidos e queremos que se tenhapara as crianças voltarem, com distanciamento, com higiene, com máscaras e todas as medidas necessárias, como equipamentos depara professores e funcionários. Já passou do tempo de essas providências para o retorno terem sido tomadas”, afirma.

A farmacêutica Iole Miranda Costa diz que a volta das aulas de suas netas agora é uma decisão prematura (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) não vão para a escola. Acho que enquanto não tivermos uma vacina segura, é prematuro um retorno para as aulas. Não é preciso se submeter a esse tipo de risco ainda. As pessoas também não levam em conta que a COVID-19 traz algumas síndromes até mesmo para as crianças”, disse. “Eu tenho saudade da escola, mas enquanto tiver o coronavírus não vamos voltar para não ficar doente”, disse a neta dela, Laura Garrido Miranda Caram, de 5 anos.

Forma consciente Já a farmacêutica Iole Miranda Costa, de 70 anos, que está cuidando das netas enquanto a filha viaja a trabalho, acredita que ainda não há segurança suficiente para que as crianças possam retornar às salas de aula. “Se voltar a ter aulas, as minhas netas. Acho que enquanto não tivermos uma vacina segura, épara as aulas. Não é preciso se submeter a esse tipo de risco ainda. As pessoas também não levam em conta que a COVID-19 traz algumasaté mesmo para as crianças”, disse. “Eu tenho, mas enquanto tiver o coronavírus não vamos voltar para não ficar doente”, disse a neta dela, Laura Garrido Miranda Caram, de 5 anos.

Dono de uma escola, o empresário Cipriano de Oliveira, de 70 anos, defende a reabertura de uma forma que considera consciente. “Queremos que se proponha um protocolo de saúde e sanitário que permita aos profissionais da área retornar ao trabalho e as crianças que retomem sua rotina de estudos. Esses 200 dias sem aulas jamais serão repostos, não importa o que seja feito. O Brasil não precisa parar, o país precisa progredir. Já não há motivo para que as escolas fiquem fechadas, uma vez que os trabalhadores já estão em ônibus lotados, as empregadas domésticas circulam dentro das casas, os carteiros, os trabalhadores de vários setores. A exposição já existe para as crianças. Basta, agora, exigir que o poder público cumpra sua obrigação e defina as exigências para o retorno.”





A advogada Silvana Brandão, de 50 anos, acha que vale a pena esperar. “A população, sobre tudo, os pobres, não tem essa opção de ficarem doentes e terem uma assistência colonos ricos que queremos volta as aulas”, disse.