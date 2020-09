Univale retoma a pós-graduação

A Universidade Vale do Rio Doce (Univale), de Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais, promoveu ontem a aula inaugural do curso de pós-graduação lato sensu em harmonização orofacial. Foi a primeira atividade realizada de forma presencial com os alunos, desde a paralisação da instituição, em março, por causa da pandemia do novo coronavírus.





O início das aulas presenciais foi motivo de comemoração entre professores e alunos, porque o curso começaria em março passado. A longa espera trouxe ansiedade. A turma da pós-graduação em harmonização orofacial é formada por 18 alunos, e, segundo a direção da Univale, vai se tornar um marco nas especializações propostas pela universidade. Para manter o distanciamento social, necessário como medida de prevenção contra o vírus, as aulas da pós-graduação em harmonização orofacial serão ministradas no auditório da universidade.





O curso oferece ao cirurgião-dentista, com registro no Conselho Regional de Odontologia, aprimoramento técnico-científico. Com essa especialização, o profissional se capacita para promover a reabilitação psicossocial, funcional e estética do complexo maxilomandibular por meio dos conceitos de harmonização orofacial. “Tudo foi preparado com muito carinho. Nosso objetivo é que, ao concluir a pós-graduação, o aluno saiba tornar um rosto harmonizado, despertando a beleza de todos”, afirmou a coordenadora do curso, professora Érika de Aguiar Miranda Coelho.





Entre os conteúdos a serem ministrados estão técnicas de venopunção – PRP/PRF, toxina botulínica e preenchedores faciais, microagulhamento, lipólise e skinbooster, terapias fotodinâmicas em odontologia, fios de sustentação, escultura labial e técnicas de rinomodelação.





O curso de pós-graduação em harmonização orofacial tem duração de 18 meses, com carga horária total de 530 horas. As aulas serão ministradas uma vez por mês, às sextas-feiras e aos sábados, das 8h às 21h.





Nas turmas que vão cumprir a carga horária estão alunos de Governador Valadares, de outras cidades de Minas Gerais, como Carlos Chagas, Alvarenga, São José da Safira, e até da Bahia (Itamaraju) e do Espírito Santo (Mantenópolis).