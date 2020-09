Bar faz evento para 400 pessoas e acaba interditado em BH

O bar está localizado na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, em BH (foto: Reprodução/ Google Street View) bar que fica no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, foi interditado após realizar um evento com aglomeração na noite dessa quinta-feira (17). Essa não é a primeira vez que o estabelecimento é fechado por descumprir as regras sanitárias durante a pandemia da COVID-19. Umque fica no, na Região da Pampulha, foi interditado após realizar um evento com aglomeração na noite dessa quinta-feira (17). Essa não é a primeira vez que o estabelecimento é fechado por descumprir as regras sanitárias durante a pandemia da





“Ontem (17), o estabelecimento descumpriu a ordem de interdição imposta em agosto, realizando um evento para mais de 400 pessoas. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que garantiram o cumprimento da legislação”, relatou.

A Polícia Militar comunicou que a Guarda Civil fez o registro da ocorrência direto na delegacia.

Segundo ela, um agente informou que o estabelecimento foi autuado e foi dado ordem de fechamento às 0h44 desta sexta-feira (18). Ao retornar ao local para a verificação do fechamento, às 2h20, o bar continuava em funcionamento.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, diante dos fatos, foi dada ordem de prisão ao proprietário do estabelecimento por desobediência.

O homem, de 43 anos, foi conduzido para à delegacia.





A ação foi realizada pela Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental. A outra interdição ao estabelecimento ocorreu em 29 de maio.

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa