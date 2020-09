Romaria 'vetada': prefeitura fecha cidade e festa do beato Padre Victor terá versão online

Festa de 115 anos do beato Padre Victor acontece em formato online (foto: Associação Padre Victor/Divulgação)

de, no Sul de Minas, decidiua cidade paraos 115 anos da morte doPadre Victor. O evento costuma atrair cerca de 60 milpor ano, mas, em função dado novo, a medida valerá entre os dias 19 e 23 de setembro. Com isso, asganharam um formato online para os fies de outras cidades.

Prefeitura decidiu colocar barreiras na cidade (foto: Prefeitura de Três Pontas/divulgação)

Para garantir as medidas de, a prefeitura informou que colocousanitárias nas entradas do. “A partir de sábado (19) é que cidade começaria a se movimentar mais e atrair os turistas que desejam celebrar o dia dado beato. Para evitar essa, as barreiras vão funcionar 24 horas por dia para proibir a entrada de carros de outras cidades, dosà pé”, diz prefeitura.

Mas os fiéis podem acompanhar todas as celebrações pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda e da Associação Padre Victor. “Que esta benção possa chegar também em vossos lares, para consolar todos vocês que vivem, agora, essa experiência da igreja doméstica”, cita comunicado do Dom Pedro Cunha Cruz.

A novena começou no dia 14 e segue até o dia 22 de setembro. As missas estão restritas apenas para moradores, nos horários das 7h, 12h, 15h e 19h. A entrada é liberada para 110 fiéis, que devem se cadastrar antes na Secretaria Paroquial.

Apenas moradores de Três Pontas vão poder visitar o túmulo do beato (foto: Associação Padre Victor)

No dia da morte do, quarta-feira (23), haverá duas missas sem a presença de fiéis, às 9h e às 19h. No mesmo dia, a igreja ficará aberta das 10h30 às 18h para os moradores da cidade visitarem o túmulo do beato. Já a Associação Padre Victor e o Memorial ficarão fechados.

O cônego Douglas Baroni lamenta a situação, mas explica que a medida é necessária. "Infelizmente, não podemos acolher romeiros, peregrinos e devotos do beato Padre Victor de outras cidades por causa da pandemia. Lembrando que para vir à missa, o uso de máscara é obrigatório e se tiver algum sintoma gripal, não pode participar. " diz o pároco.