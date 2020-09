Muriaé ultrapassa 3 mil casos e registra nova morte por COVID-19

Com mais 36 pessoas infectadas pelo novo coronavírus,, na Zona da Mata, ultrapassou, nesta quarta-feira (16), a marca decom a doença, desde o início da pandemia na cidade, há cerca de seis meses. São, ao todo, 3.015 casos confirmados. Das 36 novas ocorrências, registradas nesta quarta-feira (16), 35 são moradores da cidade e apenas uma pessoa veio de outra localidade e está internada no município.

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira também registrou a 114ª vida perdida para a COVID-19 em Muriaé: um homem, de 81 anos, portador de doenças cardíacas crônicas e morador de outro município, mas estava internado em um hospital muriaeense.

A compilação de dados dos primeiros 15 dias de setembro mostrou que a curva de contágio da COVID-19, em Muriaé, voltou a apresentar crescimento. Foram registrados 30 casos a mais, em relação ao somatório da segunda quinzena de agosto. A segunda metade de agosto já havia superado a primeira em 31 ocorrências.

Na última quinta-feira (10), a prefeitura de Muriaé publicou a Resolução nº20. Pela deliberação, o município migrou para a onda verde do Programa Minas Consciente. Essa é a fase mais permissiva do plano do governo estadual, tanto quanto ao isolamento da população como medida preventiva ao contágio pelo coronavírus, quanto para liberação de atividades econômicas.