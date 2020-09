Polícia Civil apreende drogas em Belo Horizonte e São Sebastião do Paraíso

Policiais descobriram que a droga seria entregue a três homens, sendo que dois deles foram presos em flagrante (foto: PC/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu, na Favela da Ventosa, um homem de 22 anos, com 12 quilos de maconha. Os policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) chegaram ao homem, depois de seguir pistas e descobrir que o pai também é suspeito de traficar drogas. Além do entorpecente, os policiais apreenderam, também, uma balança de precisão e sacos com invólucros para embalar a droga.





Em São Sebastião do Paraíso, no Bairro San Genaro, a polícia apreendeu um carregamento de entorpecentes, depois de receber informações da agência de inteligência do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), em BH, e da agência de inteligência do 18º Departamento de Polícia em Poços de Caldas.





A partir daí, os policiais solicitaram, junto ao Poder Judiciário, mandado de busca e apreensão. De posse da ordem judicial, a equipe de investigadores foi até o imóvel e encontrou 5,6 quilos de maconha e 250 gramas de cocaína.





Os policiais descobriram também que a droga seria entregue a três homens, sendo que dois deles foram presos em flagrante. Segundo o delegado Tiago Bordnini, “todos os indivíduos envolvidos foram identificados, inclusive o remetente da encomenda, que mora no Rio de Janeiro”. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.