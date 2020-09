Casa Branca, em Brumadinho, registra aglomeração de pessoas neste domingo

Fila de carros se formou em Brumadinho neste domingo (6) (foto: Reprodução/WhatsApp)

Não é só na capital mineira que os reflexos da reabertura dos bares e restaurantes com venda de bebidas alcoólicas resultaram em aglomeração de pessoas. Em Casa Branca, distrito de Brumadinho, na Grande BH, houve congestionamento e fila em restaurante neste domingo (6).

De acordo com a proprietária de um restaurante localizado na comunidade rural, houve fila de clientes no estabelecimento. Ela teme a necessidade denovamente o seu negócio pelo risco de proliferação do novo coronavírus.

“Casa Branca estava lotada, com congestionamento. Estamos trabalhando com 30% de capacidade e tivemos uma fila na porta de 217 pessoas. Tenho medo, pois as pessoas não estão respeitando. Acham que voltamos à vida normal, sem risco de contaminação”, denuncia Denísia Maia, proprietária do Restaurante Ao Pé Do Jatobá.

“Aqui nas ruas, a maioria das pessoas (estão) sem máscaras. Tenho medo de ter que fechar tudo de novo”, completa a empresária.

Houve fila de carros no caminho para a Cachoeira da Jangada, também localizada em Casa Branca. Um vídeo gravado por um morador mostra a situação.

Em Casa Branca, distrito de Brumadinho, na Grande BH, fila de carros se formou em direção à Cachoeira da Jangada. Moradores denunciam aglomeração de pessoas neste domingo.



Confira a história completa em https://t.co/X25w4RfXw8 pic.twitter.com/r7h8qQlyRZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 7, 2020

“Vamos ver semana que vem como vai estar o índice de coronavírus em Brumadinho. Não tem nem lugar de passar direito. Não é só gente de fora, tem muito carro de Brumadinho aqui”, reclama o homem responsável pela gravação.

Proprietária do Restaurante Abóbora, em Casa Branca, Carmelita Chaves contou com foi o dia de trabalho caótico neste domingo.



"Parece que o povo está querendo tirar um mofo de cinco meses fechado. Foi enlouquecedor, porque as pessoas lotaram Casa Branca. O trânsito não conseguia fluir e as pessoas foram ficando nervosas com essa situação, com todos os locais lotadíssimos. Fiquei muito feliz (com a reabertura), pena que eu trabalhei tanto e não consegui atender a todos (de maneira satisfatória)", afirma a empresária.

Ela ressalta a dificuldade para conseguir mão de obra após precisar demitir os funcionários durante o período da pandemia.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo (6), Brumadinho computa 869 casos confirmados e 10 mortes pela COVID-19.