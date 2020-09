Mulher é espancada pelo ex ao não permitir que ele viajasse com os filhos

imagem ilustrativa (foto: Pixabay/Reprodução ) Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a agressão sofrida por uma mulher, de 33 anos, espancada pelo ex-marido diante dos filhos, um de 9 anos e um de 4, na noite de sexta-feira (4), no Bairro Ipê, em Belo Horizonte. O caso é tratado como tentativa de feminicídio. Já existia uma medida protetiva em favor da vítima. instaurou inquérito para apurar asofrida por uma mulher, de 33 anos,pelodiante dos filhos, um de 9 anos e um de 4, na noite de sexta-feira (4), no Bairro Ipê, em Belo Horizonte. O caso é tratado como. Já existia uma medida protetiva em favor da vítima.





Por conta do histórico de violência, a justiça já havia limitado as visitas do pai aos filhos. Ele tinha direito a ficar com o menino e a menina apenas pelo período de quatro horas, sempre aos sábados.





Na sexta-feira, ele chegou a casa dizendo que iria viajar com os filhos, com o que a mãe não concordou. Houve uma discussão e o homem partiu pra cima da mulher, com socos e pontapés.





A situação, segundo a vítima, só não foi pior devido a intervenção dos filhos e de sua mãe. Assim, o agressor deixou o local.



A vitima, que está bastante ferida, foi encaminhada para exame de corpo delito. Dependendo do resultado, poderá ser pedida uma prisão preventiva para o agressor.