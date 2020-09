Suposto falso médico veterinário é investigado em Pará de Minas

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil. (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil em Pará de Minas, Região Centro-Oeste do Estado, desencadeou operação nesta segunda-feira (31), para apurar a atuação de um suposto falsoque atua na cidade. As investigações tiveram início após denúncia recebida pelo(CRMV/MG). O jovem, de 25 anos, foi encontrado em um

De acordo com o delegado regional, Carlos Henrique Gomes Bueno, o suspeito utilizava-se de um carimbo com um número de registro inexistente junto ao CRMV/MG e se passava como médico veterinário, inclusive em redes sociais. O Conselho também atua no caso e já adotou as medidas administrativas contra ele.

Durante a operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um deles em um pet shop onde o suspeito atuava. Ele não chegou a ser preso e será intimado a prestar esclarecimento sobre os fatos no decorrer do inquérito policial. “Ele responderá pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão”, explica o delegado responsável pelas investigações, Cesar Augusto de Faria Freitas.

Material apreendido foi encontrado em um pet shop (foto: Divulgação/PCMG)

No local, foram encontrados um carimbo utilizado para receituários e consultas, anotações de procedimentos veterinários, tais como castração, eutanásia, além de um jaleco de trabalho, documentos que comprovam a prática de outros procedimentos privativos de médico veterinário, um aparelho celular, notebook e pen drives.

A reportagem entrou em contato com o CRMV, mas ainda não obteve o retorno sobre o caso em investigação.