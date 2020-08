Brumadinho: bombeiros encontram segmento de corpo em 2º dia de retomada das buscas

Bombeiros retomaram as buscas na quinta-feira (27) (foto: Bombeiros MG/Divulgação)



A retomada das buscas por 11 vítimas em Brumadinho começa a ter resultado. Nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), encontrou um segmento ósseo aparentemente humano.





“Localizamos parte de um antebraço em área conhecida como Remanso 4, que fica aproximadamente a seis quilômetros daque se rompeu”, disse major Josias Soares, responsável pela operação nesta sexta-feira (28).

Após 159 dias de paralisação dos trabalhos operacionais, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por 11 “joias”, como são chamadas as vítimas ainda desaparecidas após o rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, operada pela Vale, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A operação foi interrompida em 21 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Desde o rompimento, em 25 de janeiro de 2019, 259 corpos foram recuperados.