Brumadinho: bombeiros retomam busca por 'acalento e dignidade'

Após 159 dias de paralisação dos trabalhos operacionais, o Corpo deMilitar de Minas Gerais (CBMMG) retoma as buscas por 11 “joias”, como são chamadas as vítimas ainda desaparecidas após o rompimento daB1 da Mina Córrego do Feijão, operada pela Vale, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.