'Amigo da família' é condenado a 21 anos de prisão por estuprar criança

Criança era ameaçada por homem que se passava por amigo da família (foto: Pxhere/Reprodução)



Um homem foi condenado a 21 anos, nove meses e 10 dias de reclusão por estuprar uma criança em Grão Mogol, na Região Norte de Minas. De acordo com os autos do processo, o réu era considerado amigo da família, frequentava festas e a casa de parentes da menina.





O processo corre em segredo de justiça, mas a decisão foi divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A identidade nem as idades dos envolvidos foram revelados.









No dia do crime, segundo o TJMG, ele obrigou a criança a entrar em seu carro e a estuprou, em seguida ameaçou matar os familiares dela caso contasse para alguém. Constantemente, ligava para a menor reafirmando essas ameaças.





A criança passou a ficar calada, retraída e triste. Com a mudança de comportamento, um tio começou a perceber também a aproximação do homem com a menor e alertou os responsáveis de que ela estaria sendo abusada.

Sentença

“O juiz Reginaldo Palhares Júnior aponta que a vítima claramente ficou traumatizada com todo o episódio, e que houve abalo permanente na sua formação como pessoa. De pessoa alegre e ativa, passou a apresentar comportamentos niilistas (com ceticismo), com dificuldade de relacionamentos interpessoais”, diz o texto do TJMG.





O magistrado acrescenta na decisão judicial que não há nenhuma possibilidade de medir pelo dinheiro o sofrimento, mas, tendo em vista a gravidade do crime, determinou o pagamento de indenização de R$ 50 mil à criança.



(Com informações do TJMG)