Temperaturas começam a subir aos poucos em BH e em Minas

Tendência é de leve frio pela manhã e calor durante a tarde (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

Após dias seguidos de frio intenso, as baixas temperaturas já dão sinais de que estão se despedindo de BH e a maior parte de Minas gerais. A mínima na capital nesta quinta-feira (27) foi de 11,7°C, índice bem superior aos registrados ao longo da semana. A máxima deve ficar em torno dos 25°C.









"A tendência para o final de semana é de temperaturas mínimas entre 13°C e 14°C e máxima de 27°C. A massa de ar polar está perdendo força e, agora, predomina uma massa de ar seco", explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A previsão é de céu aberto e com predomínio de tempo seco na capital e na maior parte do estado, sem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar pode ficar em torno dos 30%.





No Sul, as temperaturas sobem, mas frio permanece





A elevação das temperaturas também foi sentida no Sul de Minas, onde a mínima chegou a 1,6°C em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira. Mesmo com índices superiores aos dos últimos dias, a sensação de frio intenso ainda permanece.





"Essa tendência de elevação das temperaturas chega para todo o estado de Minas Gerais e deve ser sentida, principalmente, no final de semana", comenta Claudemir de Azevedo.





O tempo seco não dará trégua em praticamente todas as regiões do estado, com exceção para a faixa leste - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri -, onde há maior nebulosidade por umidade advinda do oceano.





As máximas no estado hoje devem ficar em torno dos 33°C, no Norte de Minas e no Triângulo.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais