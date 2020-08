Homem é preso ao receber drogas sintéticas pelo correio em Caratinga

Drogas, envelope e o dinheiro apreendidos (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Um homem de 23 anos foi preso nessa terça-feira após receber adesivos de LSD pelo correio em Caratinga, no Leste de Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar (PM), eles receberam informações sobre uma entrega de drogas em uma rua do Bairro Zacarias. Os militares montaram um esquema de vigilância em frente à casa do suspeito. Assim que o carteiro entregou um envelope pela janela a uma mulher, os militares se aproximaram, ela correu para os fundos do imóvel e entregou a encomenda ao homem.





O rapaz tentou fugir, mas foi surpreendido por outros policiais que faziam a contenção do outro lado da casa. De acordo com a PM de Caratinga, ele confirmou que tinha recebido drogas sintéticas. Dentro do envelope havia 75 adesivos de LSD. Com o suspeito também foram apreendidos R$ 750.





Ainda de acordo com a polícia, o homem detido disse que uma pessoa lhe pediu para repassar os dados e endereço para recebimento da encomenda e que, por isso, ele receberia uma quantia em dinheiro em troca.