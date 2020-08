Jovem é preso em flagrante furtando materiais do Detran de Itaúna

(PM) prendeu, no sábado (22), um homem de 23 anos que furtava peças de veículos no interior dodesativado e credenciado pelo Departamento de Trânsito () em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

A polícia recebeu umaanônima indicando que havia dois homens praticando furtos no interior do pátio e, a partir daí, direcionou imediatamente uma viatura para o local.Ao perceber a presença dos militares, o homem tentou fugir pela Avenida Dorinato Lima, mas foi abordado e identificado como F.R.R.J. Com ele, a polícia encontrou um celular da marca Motorola.