COVID-19: plataforma avalia risco de pessoas terem doença em Lagoa Santa

Quem não deseja saber se tem algum risco de estar com COVID-19? Pensando nisso e para evitar aglomerações nas unidades de saúde, a Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou uma central de atendimento remoto e um aplicativo para acompanhar os sintomas dos usuários.

Primeiro, a pessoa precisa acessar a página http://www.triagemcear.com.br , onde irá preencher um formulário, contendo informações de peso, altura, convivência familiar, classificação de estado de saúde, se teve contato com outras pessoas com COVID-19, se toma medicamentos e se tem alguma doença crônica, por exemplo.

A partir daí, o usuário preenche um cadastro e uma junta de saúde da central de atendimento remoto, formada por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, classifica o risco dessa pessoa em ter a doença. Além disso, foi desenvolvido um aplicativo, o Health You Brasil, com a função de automonitoramento, que permite ao usuário alimentar sua ficha médica diariamente.As informações transmitidas através do celular são encaminhadas à equipe da central de atendimento remoto que, quando necessário, entrará em contato dando continuidade ao atendimento já iniciado. O aplicativo está disponível para Android e IOS.