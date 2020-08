Confins libera atendimento presencial em bares, lanchonetes e restaurantes

Confins possui até o momento 35 casos confirmados de COVID-19 (foto: Divulgação/PMC)

A Prefeitura de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicou novo decreto nessa quarta-feira (19), no qual estende por mais 30 dias o funcionamento dos estabelecimentos comerciais classificados como não essenciais. Além disso, permitiu o atendimento presencial de bares e restaurantes.

A liberação atinge também lanchonetes e sorveterias que, para atenderem clientes em seus estabelecimentos, terão de manter o espaço de cinco metros quadrados para cada pessoa, incluindo os funcionários, impedir entrada de pessoas sem máscara, com temperatura corporal acima dos 37,8ºC ou com sintomas de gripe, garantir o distanciamento mínimo de dois metros entre os clientes caso haja filas e manter as mesas a dois metros de distância. O decreto permite, durante a pandemia, o uso de mesas nas calçadas, porém, impede o consumo fora delas.

Já as academias de ginástica, musculação, crossfit, dança, natação e hidroginástica deverão funcionar por agendamento ou escalonamento de horários, permitindo até 50% de sua capacidade normal. As aulas e treinos deverão ter duração máxima de 45 minutos, e duchas e vestiários devem ser mantidos fechados, com exceção para as atividades de natação e hidroginástica.





COVID-19 em Confins

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta quarta-feira, a cidade tinha 35 casos confirmados de COVID-19, sendo que 32 se encontram recuperados da doença, 3 estão em isolamento e outros seis estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O município informa ainda que 64 casos suspeitos, que não foram submetidos à coleta de amostra para teste, foram notificados, sendo que 8 estão em isolamento domiciliar e 56 já foram liberados do isolamento.