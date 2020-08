PM prende dupla suspeita de tráfico de drogas em Cláudio

Além do material apreendido, duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia da cidade (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar apreendeu, nessa quarta-feira (19), em Cláudio, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, mais de 30 pedras de crack, 19 papelotes de cocaína, além de três buchas de maconha com uma dupla denunciada por tráfico de drogas. Segundo a PM, uma mulher, de 40 anos, foi presa e uma adolescente, que não teve a idade revelada, apreendida. apreendeu, nessa quarta-feira (19), em Cláudio, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, mais de 30 pedras de crack, 19 papelotes de, além de três buchas decom uma dupla denunciada por. Segundo a PM, uma mulher, de 40 anos, foi presa e uma adolescente, que não teve a idade revelada, apreendida.

Já no local, a polícia abordou um rapaz que chamava a moradora da casa e, no interior do imóvel, a mulher e a adolescente.

Prisão e apreensão

Após fazer buscas pela casa, a guarnição encontrou 10 pinos de cocaína, nove papelotes da mesma droga, 35 pedras de crack, três porções de maconha, uma quantia em dinheiro, materiais que seriam usados no embalo dos entorpecentes, vários celulares de procedência duvidosa e um revólver calibre .32.

Além disso, duas munições do mesmo calibre da arma foram encontradas.

Ainda segundo a PM, a mulher foi presa e a jovem infratora apreendida. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Cláudio, juntamente com o material apreendido.

