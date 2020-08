Militares de Uberaba homenageiam sargento vítima da COVID-19

Sargento Cláudia era muito querida pelos militares de Uberaba (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Equipes deda ativa e reserva dese reuniram nesta terça-feira (18), em frente ao 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), para prestar as últimas continências àCristina Silva Santos, de 47 anos, que perdeu a vida para ano início da manhã desta sexta-feira (18), no Hospital Universitário Mário Palmério.Após a solenidade de, o cortejo com a sargento Claúdia, muito querida na PM de Uberaba, seguiu até o Cemitério São João Batista, onde ela foi sepultada no final do dia. Não houve velório.

No dia 16 de julho, a sargento Cláudia publicou mensagem em rede social, desabafando sobre a perda do: “Hoje eu perdi um filho, não um irmão, uma pessoa do bem. Perdi meu irmão para o COVID-19, pelo que tudo indica, esperando os resultados. Foi muita dor desde segunda-feira, 13.05.20, quando cheguei com ele, eu e meu genro na UPA do Mirante às 9h40, de pronto atendido. Mas, após eu mesma questionar o médico, ele me descartou a hipótese dessa doença maldita, por estar com a garganta cheia de placas, mais já com uma dificuldade enorme de respirar. Ele estava fraco e já não conseguia mais, escreveu.

Uberlândia

O policial penal Jeferson Ramon Pereira de Abreu, de 43 anos, que trabalhava em Uberlândia, morreu nesta segunda-feira (17) em Uberlândia, a cidade a cerca de 100 quilômetros de Uberaba, também por complicações decorrentes da COVID-19.



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Sejusp) informou, por meio de nota, que “Jeferson estava internado desde o dia 8 em um hospital particular da cidade. Ele atuava há aproximadamente cinco anos no Presídio Professor Jacy de Assis.