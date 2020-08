COVID-19: CNBB promove, neste sábado, o Dia de oração pela vida e pelo Brasil

(foto: Acervo Iphan/Divulgação )



Homenagem à memória dos mais de 100 mil mortos, no país, pela COVID-19. Com solidariedade, toque de sinos e momentos de reflexão das 6h às 21h, o sábado (15) será o Dia de oração pela vida e pelo Brasil, iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A entidade e presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, que vai celebrar missa às 15h no Santuário Basilica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH (veja programação)

Um ponto alto deste sábado (15) será ao meio-dia, quando os sinos das igrejas brasileiras vão tocar para reverenciar s mais de 104 mil vítimas do novo coronavírus, além de lembrar os familiares e os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à doença. Os momentos de oração poderão ser acompanhados pelas redes sociais da CNBB e pelos canais de televisão de inspiração católica.





Dom Walmor assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil e declarou, conforme nota da CNBB, que "a missão evangelizadora da Igreja, no rico e interpelante horizonte de sua doutrina social, não se exime na tarefa de, em cooperação com segmentos da sociedade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar injustiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos direitos e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição na conquista do bem comum".



Segundo o bispo auxiliar do Rio de Janeiro (RJ) e secretário-geral da CNBB, dom Joel Portela Amado, a conferência organizou este dia para unir toda a Igreja no Brasil em torno da oração, como forma de contribuir para a superação do quadro tão triste da pandemia e do avanço do coronavírus no Brasil e também para reforçar sua atuação em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, construído em parceria com um conjunto de organizações da sociedade brasileira.





Dom Joel destaca que o Pacto pela vida e e pelo Brasil não se trata apenas de um documento a mais em meio a tantos, mas um processo, um conjunto de atitudes que não podem ser adiadas. "Em razão disso, o Conselho Permanente, órgão deliberativo mais importante da CNBB, abaixo apenas da Assembleia Geral da Conferência, aprovou por unanimidade que se faça uma consulta ampla a todos os bispos e, por meio desses, às demais instâncias da ação evangelizadora no país, de modo que, por meio da colaboração de todos, em clima de fraternidade e comunhão, se possa contribuir para a superação de um quadro tão triste como o atual."





Com o dia de oração e reflexão, informa o secretário-geral da CNBB, tem início um processo que deve seguir enquanto durar a pandemia. O ideal, disse dom Joel, seria não precisarmos fazer isso. “Se é necessário fazer, nós o faremos, dialogando continuamente com as demais entidades que assinaram o Pacto e com todas as outras que desejarem unir forças”





O QUE É





Pacto pela Vida e pelo Brasil





O Pacto foi assinado em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, por seis entidades representativas de diversos setores da sociedade brasileira. O documento foi lançado num período em que o Brasil se deparava com o agravamento da pandemia. O Pacto começou a ser elaborado cerca de um mês antes, por meio de reuniões entre representantes das entidades signatárias, todas bastante preocupadas com o quadro que se agravava no país. A CNBB, seguindo a trajetória de seis décadas de compromisso evangélico com a realidade nacional, fez parte, desde o primeiro momento, das reflexões e da formulação do texto.





A CNBB vai lançar também um site onde os interessados poderão conhecer o processo de mobilização em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, incluindo textos, documentos e audiovisuais.









Programação do Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil





6h – Oração da Manhã, com dom Mario Antônio da Silva, bispo de Roraima e 2º vice-presidente da CNBB, nas redes sociais da CNBB

7h – Missa celebrada por dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande (MS), transmitida pela TV Imaculada

9h – Missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida (SP), transmitida pela TV Aparecida

10h – Live com o tema: Experiências da Igreja de cuidado pela vida e pelo Brasil, redes sociais da CNBB

11h – Live com o tema: Os padres e o Pacto pela Vida e pelo Brasil, com o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados da CNBB, dom Francisco Salm

12h – Oração do Ângelus com dom Joel Amado, secretário-geral da CNBB, pelas redes sociais da CNBB

12h – Os sinos das igrejas brasileiras vão tocar simultaneamente

12 – Missa no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe e Jesus das Santas Chagas (PR), com o padre Reginaldo Manzotti, transmitida pela TV Evangelizar

15h – Missa no Santuário da Piedade, em Caeté, na Grande BH, com o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, transmitida pela TV Horizonte

15h – Live com o tema: Pacto pela Vida e pelo Brasil, nas redes sociais da CNBB

16h – Live com o tema: O Pacto pela Vida e pelo Brasil e as Igrejas Cristãs, nas redes sociais da CNBB

18h – Missa no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (PA), transmitido pelas TV Nazaré

21h – Oração da Noite com dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (RS) e primeiro vice-presidente da CNBB, pelas redes sociais da CNBB