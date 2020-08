Corpo de travesti é encontrado em cama com corte no pescoço

O corpo da vítima foi encontrado na cama de sua casa (foto: Google Street View/ Reprodução)

O corpo de uma, HDB, de 53 anos, conhecido por “Ellen”, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, com um corte no pescoço em sua cama, na casa onde morava, no Bairro JK, emA vítima não era vista por seus vizinhos há pelo menos dois dias. O fato causou preocupação entre os moradores, que se reuniram no início da tarde e decidiram arrombar a porta da casa, o que foi feito por um vizinho.O homem arrombou a porta e notou que não havia nada desarrumado. Foi aí que ele entrou na casa e, ao chegar ao quarto, acendeu a luz e se deparou com o corpo de Ellen, deitada na cama, sobre um lençol sujo de sangue.O vizinho observou que havia um corte nde Ellen. Ele saiu da casa e contou aos demais moradores, que, em seguida, chamaram a polícia.Segundo a tenente da PM, Andréa, não existem informações de que a vítima tenha sido vista com alguém nos últimos dias ou tenha recebido alguém em casa.O caso está a cargo da 7ª Delegacia de Homicídios de Contagem, que investigará os últimos passos da vítima. A primeira pista será ir ao local onde ela frequentava, onde a polícia espera encontrar informações sobre a vítima e reconstituir seus últimos passos.