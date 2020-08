Santa Luzia: Hospital São João de Deus é reaberto depois de 5 anos

Cerimônia de inauguração do Hospital São João de Deus (foto: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/Divulgação )

O Hospital São João de Deus, em Santa Luzia, foi reaberto nesta quinta-feira (13) após cinco anos fechado. A instituição filantrópica passou por uma reforma estrutural extensa, incluindo a rede elétrica, hidráulica e o telhado. Segundo a secretaria de Saúde do município, inicialmente, o hospital oferecerá os serviços de clínica médica, cirurgias, pediatria, ortopedia, além de serviços de diagnóstico e imagem.

Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier (PSD), afirmou que os leitos para tratamento de pacientes com a COVID-19, abertos desde de 13 de abril, continuarão funcionando. “Estamos trabalhando na separação das alas para continuar com atendimento aos pacientes com COVID-19. Tudo com segurança”.

O prefeito do município ainda informou que a partir do dia 24 de agosto, o hospital começará a realizar cirurgias eletivas. “São mais de 7 mil pessoas na fila. Desde o início da pandemia, Belo Horizonte não realiza cirurgias eletivas”, lembrou.

A secretária de Saúde de Santa Luzia, Nádia Cristina, lembrou as vítimas da COVID-19 no município. “O hospital está aberto desde abril para salvar vidas. Infelizmente, tivemos mortes, como é a natureza da doença”, ressaltou.

O Hospital São João de Deus ficará fechado entre os dias 14 e 16 de agosto para desinfecção. A partir da próxima segunda-feira (17), os atendimentos acontecerão normalmente.